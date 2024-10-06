В День города Мурманска отметили лучших
В Детской театральной школе вчера состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная к 108-летию заполярной столицы.
Удостоверения почётного гражданина города-героя Мурманска вручили Александру Владимировичу Давыденкову и Татьяне Викторовне Шовской. Также на сцене объявили победителя и лауреатов XXV конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».
В этом году на суд жюри поступило 157 красочных, интересных работ от юных северян в возрасте от 4 до 16 лет. Это воспитанники Детской художественной школы и школ искусств, учащиеся мурманских школ, гимназий, лицеев, прогимназий и дошкольных учреждений.
Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам конкурсного отбора лауреатами были признаны авторы 10 работ, лучшей стала только одна - рисунок «Укутанный осенью» Евы Непейвода, ученицы гимназии №2 (преподаватель Ольга Мащалгина).
По сложившейся традиции лучшая работа, напечатанная на большом баннере, украсила здание ГДЦ «Меридиан» в самом центре заполярной столицы.
Кроме того, состоялись чествование стипендиатов главы муниципального образования и церемония награждения лауреатов премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». Награды получили десять человек:
1. Андреева Вера Владимировна;
2. Гусева Елена Александровна;
3. Жукова Ольга Сергеевна;
4. Лагутина Наталья Федоровна;
5. Ларина Татьяна Михайловна;
6. Науман Антонина Владимировна;
7. Недозорова Руслана Вадимовна;
8. Суханов Евгений Владиславович;
9. Травникова Светлана Александровна;
10. Туркин Юрий Борисович.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28594&page=1