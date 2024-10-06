С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»Любимые педагоги россиян — учителя русского языка, математики и истории
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.24 11:00

В День города Мурманска отметили лучших

В Детской театральной школе вчера состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная к 108-летию заполярной столицы.

Удостоверения почётного гражданина города-героя Мурманска вручили Александру Владимировичу Давыденкову и Татьяне Викторовне Шовской. Также на сцене объявили победителя и лауреатов XXV конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

В этом году на суд жюри поступило 157 красочных, интересных работ от юных северян в возрасте от 4 до 16 лет. Это воспитанники Детской художественной школы и школ искусств, учащиеся мурманских школ, гимназий, лицеев, прогимназий и дошкольных учреждений.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам конкурсного отбора лауреатами были признаны авторы 10 работ, лучшей стала только одна - рисунок «Укутанный осенью» Евы Непейвода, ученицы гимназии №2 (преподаватель Ольга Мащалгина).

По сложившейся традиции лучшая работа, напечатанная на большом баннере, украсила здание ГДЦ «Меридиан» в самом центре заполярной столицы.

Кроме того, состоялись чествование стипендиатов главы муниципального образования и церемония награждения лауреатов премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». Награды получили десять человек:

1. Андреева Вера Владимировна;

2. Гусева Елена Александровна;

3. Жукова Ольга Сергеевна;

4. Лагутина Наталья Федоровна;

5. Ларина Татьяна Михайловна;

6. Науман Антонина Владимировна;

7. Недозорова Руслана Вадимовна;

8. Суханов Евгений Владиславович;

9. Травникова Светлана Александровна;

10. Туркин Юрий Борисович.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28594&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Я выбираю тебя». Художественный фильм, 1-4 серия (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 16 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Вопросы агропромышленного развития были в центре внимания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика