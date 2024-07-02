В День города подвели итоги конкурса на лучшую публикацию «В Кандалакше отдыхать!»

С 17 мая по 17 июня администрацией Кандалакшского района проводился конкурс на лучшую публикацию «В Кандалакше отдыхать!» в 2024 году. Участникам конкурса нужно было написать авторский пост в соцсети «ВКонтакте» об отдыхе в Кандалакшском районе.

На конкурс поступило 20 заявок. По итогам заседания конкурсной комиссии места распределились следующим образом:

1-е место присуждено Виктору Паклянову за самый лучший пост об отдыхе в Кандалакше. 2-е место заняла семья Юлии Солнцевой за содержательный рассказ о прогулке к лабиринту и 3-е место досталось семье Ирины Гуриной за информативный пост об отдыхе в Беломорье.

30 июня на Дне города были объявлены итоги конкурса, а победители получили свои ценные призы.

Фото: http://sgp.kandalaksha-admin.ru/index.php/news/mainnews/12004-podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshuyu-publikatsiyu-v-kandalakshe-otdykhat