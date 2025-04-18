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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 15:20

В День города Североморска подняли флаг флотской столицы на мысе Алыш

А в преддверии дня рождения Североморска прошла традиционная встреча главы муниципалитета Владимира Евменькова с почётными гражданами города.

В этом году мероприятие прошло на площадке лицея №1. На встрече присутствовали Александр Хомяков, Евгений Алексеев, Павел Сажинов, Лидия Павлова, Анатолий Сергиенко, Ольга Ефименко, Валентина Басалгина, а также Нина Шарова, которой звание «Почётный гражданин города Североморска» было присвоено в этом году.

Владимир Васильевич поблагодарил всех участников встречи за их вклад в развитие города и вручил памятные подарки.

Сегодня над флотской столицей реет флаг Североморска. 18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Ваенга был преобразован в город областного подчинения Североморск, а Ваенгский поселковый Совет - в Североморский горсовет.

Праздничный день в столице Северного флота начался с торжественного поднятия флага города на мысе Алыш. В церемонии приняли участие глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, начальник Управления образования Юлия Гладских, депутат Совета депутатов Олеся Францискевич, Светлана Евтушенко, жители города, юнармейцы, кадеты, активисты Движения Первых, волонтёры.

Под Гимн Российской Федерации флаг подняли юнармеец Даниил Еникеев и ученица школы №7, «Волонтёр Победы» Дарья Афанасьева.

Сегодня же состоялось чествование работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих.

- Главное достояние любого города - это люди! Именно вы делаете его красивым и уютным, прославляете его имя, храните его традиции. Поэтому, поздравляя город, мы в первую очередь поздравляем вас, жителей Североморска! - подчеркнул глава ЗАТО Владимир Евменьков, открывая церемонию награждения.

Североморцы отмечены благодарственными письмами, благодарностями и почётными грамотами главы ЗАТО и Совета депутатов муниципалитета. Председатель Совета Евгений Алексеев также вручил награды от Мурманской областной Думы.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17874-prazdnichnye-meropriyatiya-v-severomorske-nachalis-s-torzhestvennogo-podnyatiya-flaga/#news-gal-3

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