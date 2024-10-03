В День города в центре Мурманска откроется ярмарка «На Севере – вкусно!»

С 4 по 6 октября в Мурманске на улице Воровского, вблизи дома №11, гостей ярмарки будут ждать легендарные мурманские рыбные пирожки «тошнотики», сухой борщ со скумбрией, сугудай, беляши с крабом, наваристая уха и многие другие блюда самобытной арктической кухни.

5 октября с 12 до 17 часов все желающие смогут принять участие в кулинарном шоу с дегустацией от ведущих шеф-поваров региона и студентов профильных учебных заведений.

Также будут работать торговые ряды, где северяне смогут приобрести деликатесы из рыбы и оленины, сувенирную продукцию с региональной тематикой, изделия ручной работы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, не останутся без внимания и юные гости, для которых будут работать интересные мастер-классы, увлекательные интерактивные площадки и аквагрим.

По традиции из «Почтового домика» все желающие смогут бесплатно отправить тематические открытки в любой населенный пункт нашей страны.

Время работы ярмарки с 12.00 до 20.00.

Подробная программа работы ярмарки опубликована в паблике организаторов АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/