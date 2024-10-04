В День города в Ленинском округе Мурманска открылся обновлённый сквер

Приятным событием для мурманчан, приуроченным к Дню города Мурманска, стало открытие обновленного сквера на проспекте Героев-североморцев, 33а.

В рамках праздничного открытия зоны отдыха для мурманчан с детьми была подготовлена развлекательная программа «Мой город - именинник».

Как сообщает администрация города Мурманска, преобразившийся сквер включает прогулочную зону и зону отдыха, детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием, арт-объекты. На входе установлена уникальная арка «Аллея дружбы народов».

Благоустройство сквера стало возможным в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28591&page=1