В День государственного флага РФ над флотской столицей торжественно подняли триколор на флагштоке мыса Алыш

 

День государственного флага Российской Федерации во флотской столице начался с торжественного подъёма триколора на флагштоке мыса Алыш. В 9.00 под Гимн России над Североморском взвился флаг нашей страны.

Участие в церемонии приняли официальные лица, защитники Отечества, волонтёры, юнармейцы, кадеты и те, кому не безразлична судьба любимой страны.

Честь поднять государственный флаг предоставили юнармейцу Варваре Гусак и представителю Североморского кадетского корпуса Владиславу Федяю.

Одновременно на кораблях Северного флота были подняты флаг России, Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18520-segodnya-nad-severomorskom-reet-gosudarstvennyy-flag-rossiyskoy-federacii/#news-gal-4

 

