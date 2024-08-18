В День государственного флага Российской Федерации северян приглашают на традиционный спортивный забег

Представители волонтёрских движений, спортивного сообщества и все желающие активные северяне приглашаются преодолеть символическую дистанцию с государственным флагом Российской Федерации, общая площадь которого составит 70 квадратных метров.

Спортивное мероприятие, посвящённое важнейшему символу единства нашей страны, состоится 22 августа в Долине Уюта в 18.45.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с каждым годом праздник, посвящённый государственному флагу России, становится всё более масштабным. В этом году в акции примут участие заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, призёр Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы Лариса Круглова, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике Татьяна Виноградова и заслуженный мастер спорта, российский саночник, выступающий в дисциплине натурбан, многократный чемпион мира и Европы Иван Лазарев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/