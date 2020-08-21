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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 17:00

В День Государственного флага северян ждёт большое количество тематических мероприятий

День Государственного флага Российской Федерации отмечают ежегодно 22 августа. В этом году северян ждёт множество интересных тематических онлайн-мероприятий, посвященных празднику. Кроме того, на зданиях города будет размещена проекция триколора. 

22 августа в 9.00 состоится торжественное поднятие флага Российской Федерации на мысе Алыш в Североморске. 

По традиции в День Государственного флага РФ в муниципалитетах состоится акция «Триколор» – волонтёры будут раздавать символические ленточки. В Мурманске акция стартует в 12.00 – раздача лент будет организована на площади Пять Углов, в центральном сквере и в сквере на улице Ленинградской, возле памятника А. Бредову, на площади Первоучителей и на ул. Марата, 21 (возле офиса Объединения молодёжных центров).

В 22.00 на цвета российского флага изменится архитектурно-художественная подсветка мурманской телевизионной башни. Также на протяжении всего дня будет организована световая проекция триколора на здание Ледового дворца (г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а) и демонстрация на экранах на площади Пять Углов и на фасаде кинотеатра «Мурманск». Кроме того, будет празднично оформлен фасад областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Сразу на нескольких площадках будут организованы тематические онлайн-мероприятия. Интерактивная онлайн-трансляция «День флага / Прямой эфир» начнётся в 14.00 в сообществе Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» в форме интеллектуальной викторины, где участники смогут проверить свои знания государственных символов России. По итогам викторины будут определены 22 победителя, которые станут обладателями свитшотов #НаСевереЖить! 

В 12.00 в группе Мурманского областного краеведческого музея состоится онлайн мастер-класс «Триколор»: подписчики попробуют себя в правополушарном рисовании и научатся выполнять творческую работу в технике «живопись» на примере российского триколора. В 15.00 в группе музея будет опубликована статья, рассказывающая о том, что означают цвета на современном флаге Российской Федерации, а также о других символах страны – гербе и гимне. 

Областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» в 12 часов в прямом эфире подведет итоги региональной акции #символмоейстраны, здесь также будут организованы тематические акции и челленджи, в которых сможет принять участие любой желающий. Кроме того, состоится интерактивный конкурс с оригинальными подарками. 

Онлайн-викторина, посвященная интересным фактам, связанным с флагом России, историей его создания и появления стартует в 15.00 в группах Центра народов Севера и Дома дружбы Мурманской области. Также подписчиков этих групп ждет творческий конкурс «Мой российский триколор». 

22 августа в течение дня в большом холле отдела Культурно-выставочного центра Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3) будет доступен видеосюжет «История Государственного флага Российской Федерации», подготовленный сотрудниками художественного музея. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой в официальной группе «ВКонтакте» в 14.00 проведёт дистанционный мастер-класс по созданию открытки в рамках волонтерского проекта #МыВместе «Три цвета России», а в 16.00 – мастер-класс «Доблестный трёхцветный наш Российский флаг». 

Также у школьников будет возможность принять участие в онлайн-проектах организованных общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». 

21 и 22 августа организована акция «Стань первооткрывателем!». Участнику необходимо выложить на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» и/или «Instagram» пост с фотографией, на которой он запечатлён с флагом, водруженным на личной «высоте», а также добавить сопровождающий текст, описывающий, что значит это открытие для участника. Обязательно наличие хэштегов акции #РДШ #деньфлагаРДШ #моявысотасРДШ. В эти же дни пройдет акция «Один флаг на всех». Ребятам необходимо поздравить друзей с праздником, записав небольшое видео, в котором звучит одна из фраз: «С Днем Государственного флага!», «Наш флаг – наша гордость!», «С праздником! С Днем флага!» на родном языке. Видео выкладывается в «ВКонтакте» или Инстаграм с хэштегами #РДШ #деньфлагаРДШ #ПоздравимФлагсРДШ. 

В период с 19 по 23 августа проходит конкурс детских рисунков «Мой флаг». Юным художникам необходимо выложить на своей странице рисунок, на котором изображен российский триколор на дне океана, в космосе, в сказочном королевстве, на автомобилях будущего или самой высокой горе мира. Материалы необходимо разместить в социальных сетях и поставить хэштеги #РДШ и #детирисуютфлаг. 25 августа будут выбраны три самых креативных победителя, которые нарисуют флаг в самых необычных местах. 

22 августа в 11.00 в прямом эфире в официальной группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» стартует развлекательно-познавательная викторина «День Государственного флага». 

С 20 по 22 августа проходит флешмоб «Тематическая аватарка».Участникам акции предлагается сделать и разместить на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» аватарку, используя специальную рамку. Рамки опубликованы в официальной группе Российского движения школьников в социальной сети «ВКонтакте». 

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