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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.22 08:45

В День кино идём на «Ночь кино»!

27 августа в День российского кино в Мурманске состоятся мероприятия: «Вечер кино» и «Ночь кино» под открытым небом. Организатор - продюсерский центр «Северный характер» совместно с мурманским Домом молодёжи при поддержке Фонда кино.

Показы пройдут с 18.00 до 22.00 в сквере на улице Ленинградской, где будет работать бесплатный уличный кинотеатр: установлен большой светодиодный экран и поставлены скамейки с мягкими сидениями.

Программа «Вечера кино»:

18.00-19.00 - развлекательная программа, организованная Домом молодёжи: «Квартирник», научное шоу для всей семьи «Плюмбум».

19.00 – показ короткометражных фильмов молодых мурманских кинематографистов: «Кот пойдёт со мной» (6+), «Капсула времени» (6+), «Достоевский и свитер» (6+) и «Щи» (6+).

Как сообщает vk.com/murmanculture, после показа фильмов северян начнётся «Ночь кино», которая завершится в 22.00: российский комедийный приключенческий фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» (6+).

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262612%2Fwall-139605315_19731

 

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