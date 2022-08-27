В День кино идём на «Ночь кино»!

27 августа в День российского кино в Мурманске состоятся мероприятия: «Вечер кино» и «Ночь кино» под открытым небом. Организатор - продюсерский центр «Северный характер» совместно с мурманским Домом молодёжи при поддержке Фонда кино.

Показы пройдут с 18.00 до 22.00 в сквере на улице Ленинградской, где будет работать бесплатный уличный кинотеатр: установлен большой светодиодный экран и поставлены скамейки с мягкими сидениями.

Программа «Вечера кино»:

18.00-19.00 - развлекательная программа, организованная Домом молодёжи: «Квартирник», научное шоу для всей семьи «Плюмбум».

19.00 – показ короткометражных фильмов молодых мурманских кинематографистов: «Кот пойдёт со мной» (6+), «Капсула времени» (6+), «Достоевский и свитер» (6+) и «Щи» (6+).

Как сообщает vk.com/murmanculture, после показа фильмов северян начнётся «Ночь кино», которая завершится в 22.00: российский комедийный приключенческий фильм «Последний богатырь. Посланник тьмы» (6+).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262612%2Fwall-139605315_19731