В День Конституции губернатор Андрей Чибис провёл встречу с Молодёжным парламентом при Мурманской областной Думе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с Молодёжным парламентом при Мурманской областной Думе. Молодые парламентарии рассказали о проделанной в этом году работе, а также предложили собственные идеи и инициативы по развитию Кольского Заполярья.

«Символично, что именно в День Конституции мы обсудим с вами важные для молодёжи региона вопросы. Очень прошу вас быть активными, любить Кольский край и стараться сделать его лучше. Хочется верить и надеяться, что своей энергией вы будете помогать развивать Мурманскую область, реализовывать свои идеи на благо наших северян», – отметил в приветственном слове глава региона.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поблагодарил Андрея Чибиса за поддержку молодых парламентариев.

«В этом году каждый муниципалитет представлен своими кандидатами. Созданы рабочие органы, мы приглашаем их на заседания комитетов. Наша цель, чтобы уже в следующем году молодежь совместно с нами принимала участие в разработке новых законопроектов для развития Мурманской области», – отметил Сергей Дубовой.

Новый состав был сформирован в мае этого года. В него вошли 28 человек из 17 муниципальных образований. Председателем избрана Елена Трапезникова. Кроме того, учреждены комиссии по самым разным сферам общественной жизни: от науки и культуры до благоустройства и экологии. В центре внимания парламентариев: поддержка молодых семей и привлечение кадров в регион.

Среди уже созданных проектов: «Молодежная парламентская школа «Академия Севера», организация Всероссийской выставки «Молодые ученые – будущее России» и международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Также активные северяне выиграли грант от Росмолодежи. Проект «Сегодня» направлен на профилактику девиантного поведения, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни. Сегодня молодые парламентарии поделились своими идеями и инициативами с губернатором.

Так, Данил Канатчиков предложил развивать парламентаризм и самоуправление в образовательных учреждениях региона. По его мнению, это способствует развитию ответственности и самостоятельности в принятии решений. Юлия Захарцева выступила с инициативой внедрить адаптационную программу для вернувшихся со специальной военной операции военнослужащих и мобилизованных северян.

Губернатор сообщил, что в данном направлении работа уже ведётся. В свою очередь, Кристина Руджянскене поблагодарила команду правительства за помощь и поддержку, которая оказывается военнослужащим.

Оксана Шамрова попросила обратить внимание на привлечение работников сфер культуры и образования. Северянка отметила, что программа «Земский учитель» положительно сказывается на решении вопроса, однако предложила рассмотреть возможность увеличения количества льготных мест. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что привлекать молодые кадры особенно в сферу образования необходимо. Ещё один вопрос касался льготной ипотеки для семей.

«Данный вопрос будем обсуждать на госсовете по развитию Арктики. Мы сконцентрируем силы на жилищном строительстве. Также у нас действует программа «Свой дом в Арктике». В рамках этого проекта планируется увеличение суммы для молодых педагогов до 1,5 млн рублей», – отметил губернатор.

Ещё одно значимое предложение – создать Единый центр поддержки молодых семей. Цель – оказывать системную психологическую поддержку и проводить самые разные мероприятия, повышающие статус семьи.

«Наша работа – аккумулировать все вопросы, которые волнуют и интересуют молодежь, а затем направить предложения по их решению руководству региона. В очередной раз убедилась, что губернатор не просто поддерживает молодых северян, но и прислушивается к их мнению. Мы видим работу команды регионального правительства, их реакцию. Надеюсь, что мы дальше будем плодотворно взаимодействовать», – отметила Елена Трапезникова.

Губернатор поблагодарил участников встречи за активность.

«Инициативы ребят содержательные и конструктивные. У них есть конкретный набор предложений. Важно, что в парламенте есть и педагоги, и работники предприятий, и культуры. Мы договорились, что они доработают свои предложения, а правительство вместе с областной Думой помогут им в воплощении инициатив», – подвёл итоги встречи губернатор.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26727/