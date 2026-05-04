В День коренных малочисленных народов в Ловозере состоялся фестиваль «Единство традиций»

Сегодня в Российской Федерации впервые на государственном уровне прошло празднование Дня коренных малочисленных народов, установленного Указом Президента России Владимира Путина. Этот день стал символом признания вклада коренных этносов в культурное многообразие страны.

Ключевым событием праздника в Мурманской области стал многоформатный фестиваль «Единство традиций», который прошёл в культурной столице саамов – селе Ловозеро. Он стал пространством встречи прошлого, настоящего и будущего — где звучат родные языки, демонстрируются национальные костюмы, делятся знаниями старейшины и молодёжь находит связь со своими корнями.

Развернулись мероприятия на двух тематических локациях. Площадка в Северном национальном колледже превратилась в центр ремесел и спортивных состязаний. Гости и участники познакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства из коллекции колледжа и Ловозерского национального культурного центра.

Участников поприветствовала представитель Министерства внутренней политики Мурманской области Оксана Милентьева. Она отметила важность сохранения родных языков и традиций и вручила Северному национальному колледжу благодарственное письмо. А также выполнила почетную миссию, поздравила труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, потомственного оленевода Петра Галкина с Днем коренных малочисленных народов России и наступающей 81-й годовщиной великой Победы.

Коллектив Национального культурного центра представил яркое этно-дефиле в традиционных и стилизованных саамских и коми костюмах. А студенты колледжа продемонстрировали знание саамского языка в театрализованной постановке «Репка», переведенной на язык коренного малочисленного народа Мурманской области. Гости площадки – ученики Ревдской средней общеобразовательной школы им. В.С. Воронина участвовали в мастер-классах по традиционным ремеслам и соревновались в национальных видах спорта.

На площадке в Ловозерской средней общеобразовательной школы прошли открытые уроки с интеграцией культуры и языков коренных малочисленных народов Севера. Учителя провели интерактивные занятия для школьников и литературную программу с чтением произведений саамских авторов.

Завершился день интеллектуальной игрой на знание истории, географии и традиций Кольского Севера. В рамках мероприятия свои яркие творческие номера представили Арктический театр «Альпа», солистка Мария Канева, исполнительница саамских песен Марина Гринчук и театр саамских традиций «Таввял Иннк».

После Оксана Милентьева поблагодарила педагогов и школьников за поддержку и сохранение культуры коренных народов и вручила Ловозерской школе благодарственное письмо за вклад в работу по укреплению единства народов России.

К награждениям присоединилась начальник отдела по работе с КМНС Центра народов Севера и межнационального сотрудничества, президент Ассоциации Кольских саамов, представитель Мурманского отделения Ассамблеи народов России Елена Алмазова, она вручила благодарственные письма всем, кто принимал активное участие в организации праздника.

«Коренным малочисленным народом Мурманской области являются саамы. По итогам Всероссийской переписи населения, на территории региона проживают 1363 представителя этого народа. Их поддержка — важная часть народной программы «На Севере – жить!», — сообщил Андрей Чибис на оперативном совещании.

Также собравшихся с праздником поздравила председатель Совета депутатов Ловозерского округа Ольга Шевлякова.

«Этот праздник – начало новой государственной традиции. Для нас важно, что в Мурманской области День коренных малочисленных народов России зародился именно здесь – в селе Ловозеро – культурной столице саамов Кольского полуострова, который достойно принял Всероссийскую эстафету, направленную на укрепление межнационального согласия. Уверена, что фестиваль «Единство традиций» станет ежегодным, и мы будем расширять его границы», – отметили организаторы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567006/#&gid=1&pid=4

