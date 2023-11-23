В День матери в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдут праздничные мероприятия для заполярных семей с детьми

Более 1700 человек посетили «СОПКИ.СЕМЬЯ» за минувшие два месяца. Уникальные пространства созданы в этом году в библиотеках Мурманска и Североморска. С момента открытия в них организовано более 50 мероприятий для семей с детьми и молодых мам.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в преддверии Дня матери, который отмечается по всей стране в последнее воскресенье ноября, в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» пройдут тематические мероприятия. На базе областной детско-юношеской библиотеки в Мурманске ребята смогут смастерить открытки и аппликации для любимых мам, в 26 ноября – вместе с родителями принять участие в интерактивной программе «Сказка о материнской любви». В филиале городской библиотеки №2 имени Владимира Панюшкина в Североморске сейчас проходят недели культуры, творчества и краеведения. Вместе со специалистами местных учреждений культуры ребята будут делать поделки для мам и вспомнят самые известные стихотворения и песенки о семье и родителях, а в День матери в пространстве пройдет праздничный концерт «С любовью к маме». Афишу всех тематических мероприятий можно найти в группе проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, что «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это площадки для отдыха семей с детьми, где молодые родители и пары, ожидающие рождение ребенка, могут поговорить на волнующие их темы, найти вместе с квалифицированным специалистом выход из разных жизненных ситуаций. Программа и наполнение пространства напрямую зависят от запроса со стороны самих посетителей. Готовятся к открытию третьи «СОПКИ.СЕМЬЯ» – они будут работать в Полярном.

Фото: https://gov-murman.ru