Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 12:30

В День матери в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» пройдут праздничные мероприятия для заполярных семей с детьми

Более 1700 человек посетили «СОПКИ.СЕМЬЯ» за минувшие два месяца. Уникальные пространства созданы в этом году в библиотеках Мурманска и Североморска. С момента открытия в них организовано более 50 мероприятий для семей с детьми и молодых мам.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в преддверии Дня матери, который отмечается по всей стране в последнее воскресенье ноября, в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» пройдут тематические мероприятия. На базе областной детско-юношеской библиотеки в Мурманске ребята смогут смастерить открытки и аппликации для любимых мам, в 26 ноября – вместе с родителями принять участие в интерактивной программе «Сказка о материнской любви». В филиале городской библиотеки №2 имени Владимира Панюшкина в Североморске сейчас проходят недели культуры, творчества и краеведения. Вместе со специалистами местных учреждений культуры ребята будут делать поделки для мам и вспомнят самые известные стихотворения и песенки о семье и родителях, а в День матери в пространстве пройдет праздничный концерт «С любовью к маме». Афишу всех тематических мероприятий можно найти в группе проекта «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, что «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это площадки для отдыха семей с детьми, где молодые родители и пары, ожидающие рождение ребенка, могут поговорить на волнующие их темы, найти вместе с квалифицированным специалистом выход из разных жизненных ситуаций. Программа и наполнение пространства напрямую зависят от запроса со стороны самих посетителей. Готовятся к открытию третьи «СОПКИ.СЕМЬЯ» – они будут работать в Полярном.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян оказывают материальную помощь своим родителям-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: в блоке «ЖКХ» большинство сообщений было связано с ненадлежащим качеством или отсутствием отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика