В День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника

Гостей праздника поздравили Ольга Серябкина, музыкальные коллективы «Чиж&CO», «Galibri&Mavrik»…

«Металлург — это не просто строчка в списке профессий всех наших компаний. Металлург — это призвание. Это человек трудом, созиданием и мастерством которого, металл находит путь в эту жизнь и приносит пользу всему человечеству. Все мы с вами, все профессии Кольской компании – все мы металлурги. …То, что мы делаем, достаточно близко к искусству!», — поздравил жителей Мончегорска в преддверии профессионального праздника исполняющий обязанности генерального директора Кольской ГМК Максим Рябушкин.

15 июля с 9 часов в городе металлургов начались спортивно-массовые мероприятия. На Центральной площади стартовал легкоатлетический забег.

А днём горожане заполонили зону фудкортов, активно реагировали на дефиле и поддерживали мастеров шоу лесорубов. А конкурс по поеданию острых перцев был таким же горячим, как и расплавленный металл.

В 18 часов стартовали семейные конкурсы.

Гостей праздника поздравили Ольга Серябкина, музыкальные коллективы «Чиж&CO», «Galibri&Mavrik»…