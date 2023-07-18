В День металлургов щепки летят, или Шоу лесорубов на площади Революции

Для мончегорцев День металлургов – особенный праздник, так как в каждой семье этого города не понаслышке знают о том, что такое металлургия и как непросто бывает работникам градообразующего предприятия.