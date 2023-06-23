В День молодёжи северяне могут присоединиться к всероссийской акции «Книга другу»

Активисты «Движения Первых» Мурманской области приглашают северян принять участие во всероссийской акции «Книга другу» и подарить книги детям из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

В Мурманске пункт книжного сбора откроется на фестивале в рамках Дня молодёжи на площадке «Движения Первых». Оставить книгу и тёплые пожелания для детей из новых регионов можно будет 24 июня с 13.00 до 19.00 в сквере на улице Ленинградской.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, книги принимаются новые или в хорошем качестве, в твёрдом или мягком переплете. Они могут быть художественными, общеобразовательными или специализированной литературой для детей на русском языке: художественные произведения современных авторов; исторические, научно-популярные книги; детская литература (сказки русских и зарубежных писателей); классика, энциклопедии, справочники; литература по школьной программе.

В каждую книгу можно добавить открытку с тёплыми пожеланиями.

Все книги будут переданы в дар детям из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: https://gov-murman.ru