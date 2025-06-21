В День молодёжи состоится бесплатная экскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает»

Мероприятие – подарок состоится 28 июня в 15.00 в отделе народного искусства и ремёсел «Дом ремёсел».

Во время экскурсии посетители узнают о деятельности Дома ремёсел и направлениях декоративно-прикладного искусства, которые развиваются в рамках работы курсов и клубов отдела.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на выставке представлены изделия, созданные учащимися и преподавателями Дома ремёсел в технике лоскутного шитья, вязания спицами и крючком, кружевоплетения на коклюшках, русской вышивки, росписей Русского Севера, декупажа, батика, гобелена, а также работы студии изобразительного искусства.

Все работы изготовлены в творческом сезоне 2024-2025 гг. и представляют собой своеобразный отчёт о деятельности Школы ремёсел за указанный период.

Вход свободный. (6+)

Обязательна предварительная запись по телефону 45-08-60.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270966%2F243121eed2d998458f