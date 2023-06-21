В День молодёжи в центре Мурманска вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 2191 введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— на ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— на ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 00 до 23 часов 59 минут 24 июня;

— на ул. Пушкинской - от пр. Николая Кононова до ул. Воровского - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— на стоянке перед зданием АТС-5 по ул. Пушкинской, 8 - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— на ул. Воровского - от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского - с 6 часов 17 июня до 20 часов 26 июня.

Введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— по площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна - с 9 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 9 часов до 23 часов 59 минут 24 июня;

— по ул. Пушкинской - от пр. Николая Кононова до ул. Воровского - с 00 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— по стоянке перед зданием АТС-5 по ул. Пушкинской, 8 - с 9 часов 23 июня до 23 часов 59 минут 24 июня;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского - с 9 часов 17 июня до 20 часов 26 июня 2023 года.