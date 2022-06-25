В День молодёжи в Мурманске пройдёт урок проекта «Экософия»

26 июня, в День молодёжи, проект «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проведёт в Мурманске урок на тему «Экопривычки и экопутешествия». Эксперты проекта расскажут о том, как экологизировать свое путешествие, какие атрибуты для этого нужны и сколько на этом можно сэкономить. Участники урока смогут воспользоваться составленным чек-листом уже в ближайшем путешествии и снизить свой углеродной след.

Также участникам расскажут, как принять участие в международном проекте «Экософия», какие возможности предусмотрены для самых активных участников и победителей проекта.

«Экософия» – новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый совместно с Российским экологическим оператором. Это проект для активных людей, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.

Начало мероприятия в 15.00 в деловом центре «Арктика» (г. Мурманск, Ленина, 82, конференц-зал № 1), сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/ecosophy