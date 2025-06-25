В День молодёжи в Мурманской области пройдёт первый студенческий забег на Кольской ВЭС

В начале недели в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о том, что для молодёжи региона подготовлена насыщенная летняя программа из более чем 300 мероприятий.

«Отмечу несколько самых ярких: 27 июня с 9.00 до 13.00 на железнодорожном вокзале Мурманска пройдёт патриотическая акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» с участием агитационного поезда, выставкой военной техники и дискуссионными площадками. В преддверии праздника в молодёжных центрах запланировано 30 мероприятий, основные события пройдут в Апатитах, Оленегорске, Печенгском округе и Полярных Зорях», – рассказал Андрей Чибис.

28 июня в регионе пройдёт День молодёжи. Программа праздника включает:

- студенческий забег «ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ВЭС — 50 студентов преодолеют дистанцию 4 километра, торжественное награждение пройдет на главной сцене Дня молодёжи на Поморской набережной;

- в Коле выступят молодые исполнители, кавер-группы, рок-группа военнослужащих Северного флота «Белые медведи», пройдёт гала-концерт проекта «Российская студенческая весна», диско-сет от «Нового радио»;

- финальным мероприятием станет дискотека под открытым небом «Портовый движ» на площади Морского вокзала.