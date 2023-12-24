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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.23 14:00

В День Мурманской области на выставке «Россия» гостям представили богатый туристический и гастрономический потенциал региона

Губернатор Андрей Чибис приветствовал участников фестиваля Арктической кухни. «У нас юбилейный год. Мурманской области – 85 лет. И для нас большая честь представить здесь регион и блюда арктической кухни. Приглашаю всех к нам «На Севере – жить», вкусно кушать и радоваться жизни», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил амбассадора проекта, автора и методиста Екатерину Шаповалову.

«Екатерина внесла большой вклад в развитие, помогает нам активно раскручивать арктическую кухню, делать мастер-классы. Чтобы ею любовались и питались как можно больше жителей и гостей», – сказал Андрей Чибис, и вручил памятную медаль «85 лет Мурманской области».

В свою очередь Екатерина Шаповалова подчеркнула, что развитие происходит быстрее, если бизнес поддерживает региональная власть.

«Мурманская область в свое время меня вдохновила сформулировать то, что для нас сейчас очень важно. В России больше 185 тысяч предприятий питания, но меньше 1% специализируется на российской кухне. Все те повара и рестораторы, которые занимаются этим, вместе, бок о бок с правительством делают все эти фестивали, при личной поддержке. И Андрей Чибис – первый глава региона, который действительно снял пиджак и галстук и надел фартук. Который посещает все наши фестивали. И если мы все это будем делать вместе, не заигрывать, говорить честно, все получится», – отметила Екатерина Шаповалова.

Гастрономическая презентация развернулась на площадке павильона «Дом Российской кухни». Лучшие шеф-повара и рестораторы Мурманской области проводят мастер-классы региональной кухни, используя локальные продукты и ингредиенты, привезенные с Крайнего Севера. У гостей мероприятия есть уникальная возможность продегустировать шедевры арктической кухни, такие как рулет из оленины с брусникой и копченой грудкой, приправленный «Арктической помакухой», мясо северного оленя с морошкой, рунтовка, пельмени с олениной, сырники с морошкой и многое другое. 

Участие в мероприятии принимают: Светлана Козейко, бренд-шеф и соосновательница ресторана «Мурманчане» (Санкт-Петербург); Сергей и Юлия Биксалеевы, владельцы Туристического комплекса «Териберский берег» (с.п.Териберка); Максим Галецкий, бренд-шеф Конгресс-отеля «Меридиан» (г. Мурманск); Алексей Ермаков, владелец и бренд-шеф рестобара «Ягельsky» (г. Полярные Зори), Екатерина и Георгий Мун, основатели мобильной арктической кухни «Арткик Мун» (г.Кировск), Андрей и Ольга Чернышевы, владельцы мобильной арктической кухни «Mr. Black» (г. Заполярный), Полина Харыбина, член родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская», владелица Этнокомплекса «Олений двор»(п. Лопарская), Филипп и Мария Щигорцевы, владельцы мастерской сладостей «Gastro Arctica» (г.Мурманск), Виктория Орлова, владелица кафе «Pelmen House», Анна Марик, владелица кафе-лавки «Морошка».

Также насыщенная программа развернулась в павильоне «Туризм», где Туристский информационный центр Мурманской области презентовал сезонный турпродукт, которым туристы могут воспользоваться в настоящее время. Гостей пригласили на национальные туристские маршруты «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого». Главное преимущество этих маршрутов в том, что они имеют фиксированные сроки заездов, включают главные достопримечательности региона и реализуются по очень демократичным ценам.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, состоялись познавательные лекции на интересующие туристов темы. Научная лекция «Небесные самоцветы» – о причинах появления ярких сполохов на заполярном небе, «Сокровища Кольского полуострова» – об уникальных достопримечательностях региона. Практические рекомендации на тему «Хибины горнолыжные» содержали 20 советов тем, кто никогда не катался в Заполярье, а профессионалам турбизнеса провели лекцию «Тропы впечатлений. Новые сервисы для туризма».

Региональные туроператоры «Визит Мурманск», «Дыхание Севера», «Кольский край», «Полар Стар», «Привет Russia», «Хибины для Вас», «Ай-терра» представили свои турпродукты, на которые гостям выставки предоставят скидки по промокоду. Победителям викторины на знание достопримечательностей Мурманской области туроператорское сообщество подготовило призы и памятные подарки.

Посетители смогли испытать удачу в игре «Поймай Северное Сияние» или попробовали его «изготовить» собственными руками на мастер-классе в старинной русской технике «ляпочиха»; любители ручного творчества своими руками создавали поморскую козулю – памятный сувенир из ржаного теста и поучаствовали в вышивке оловянной нитью саамских узоров; также проходила традиционная викторина «Murmansk.travel», по результатам которой победители получали возможность отправить красочную открытку с достопримечательностями региона в любой уголок России бесплатно.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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