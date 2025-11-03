В День народного единства главной площадкой праздника в Мурманске станет Семёновское озеро

Торжества пройдут в районе лодочной станции с 12 до 14 часов.

12.00–13.00 — фестиваль традиционных культур «Единство и слава России».

Мурманчане и гости города смогут насладиться выступлениями творческих коллективов и солистов, представляющих различные национально-культурные объединения Мурманска, стать зрителями и участниками состязаний по этническим видам спорта, посетить выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», посмотреть мультфильмы и найти себе иные интересные занятия.

13.00-14.00 — состоится праздничный митинг-концерт. Откроет его сводный хор мурманского «Дома дружбы», который вместе с ансамблем академической песни «Эвридика» исполнит песню «Широка страна моя родная».

К участникам митинга со словами приветствия обратятся представители руководства региона и города, депутаты.

Продолжат праздник музыкальные коллективы столицы Кольского Заполярья.

Народные гулянья завершатся акцией-флешмобом: все желающие смогут поучаствовать в развертывании гигантского флага России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31202&page=1