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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.22 18:00

В День народного единства губернатор открыл новую морскую набережную в Кандалакше

Сегодня в Кандалакше основные мероприятия, посвященные Дню народного единства, состоялись на новой морской набережной «Город у Белого моря», которую официально открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поздравляю всех с Днём народного единства! Год непростой, и сейчас ещё более значимыми стали для нас слова «защитник», «герой», и мы все вместе осознали, насколько важно уметь защищать свою Родину. Низкий поклон тем, кто нас всех защищает! Сегодня мы отмечаем праздник на новой набережной. Два года назад здесь был пустырь со строительным мусором, а сейчас это уникальный объект, за который не стыдно, которым мы можем гордиться. Он очень нравится жителям и гостям Кандалакшского района. Приглашаю всех сюда, здесь отличные виды и прекрасная набережная!», - сказал глава региона, обращаясь ко всем со сцены.

Губернатор посетил площадки праздничного мероприятия и осмотрел объекты набережной.

На празднике выступили местные творческие коллективы, а также приглашенные артисты – фольклорный ансамбль «Казачья доля» из Санкт-Петербурга; работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, можно было продегустировать варенье из шишек, уху из северной рыбы и чай из северных трав.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, набережная «Город у Белого моря» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, реализованный региональным министерством градостроительства и благоустройства и муниципалитетом в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь разместились дорожки для прогулок, видовые площадки, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и многое другое. Благоустройство берега Кандалакшского залива продолжается.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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