В День народного единства «Ночь искусств» в Военно-морском музее Северного флота посетили более 1500 северян

В День народного единства в Военно-морском музее Северного флота впервые прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». На торжественном открытии данного мероприятия посетителей музея встречал творческий коллектив военного оркестра Северного флота.

Как отметила руководитель Военно-морского музея Северного флота Наталья Пономарева, «девиз акции – «Искусство объединяет», поэтому на нашей площадке собрались представители различных творческих коллективов, а также коллективы разных национальных культурных автономий». Наталья Михайловна лично показала и рассказала гостям о самых интересных и необычных местах Военно-морского музея Северного флота.

Музейные работники, артисты, музыканты, писатели, люди, увлеченные историей нашей страны и нашего края, собрали в этот вечер вокруг себя военнослужащих Северного флота и членов их семей, жителей города-героя Мурманска и области, участников военно-патриотических клубов. Всего «Ночь искусств» в Военно-морском музее Северного флота посетили более 1500 человек.

Для гостей музея была организована экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомится с историей Северного флота и Заполярья, а также тематическими экспозициями: «Северный флот в период проведения Петсамо-Киркенесской операции 1944г.», «Имена героев в названиях улиц городов и поселков Мурманской области». Во время экскурсии посетители смогли просмотреть документальные фильмы.

Представители клубов военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и «Мидгард» рассказали о предметах обмундирования, оружия и военном быте разных периодов истории.

В одном из помещений музея Мурманским отделением Союза писателей России была организована литературная гостиная «Честь. Отвага. Мужество», в которой посетители «Ночи искусств» смогли встретиться и пообщаться с заполярными писателями и авторами Ильёй Виноградовым, Дмитрием Коржовым, Николаем Васильевым, Юрием Гутяном, Мариной Чистоноговой, Вячеславом Натальиным, Виктором Василенко, Георгием Корницовым и другими.

Особое внимание флотский музей уделил своим маленьким посетителям и гостям. Для них работала детская игровая комната с настольными играми, раскрасками, мультфильмами, а также была проведена интеллектуально-познавательная игра «Только смелым покоряются моря».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в акции приняли участие 10 коллективов с вокальными и музыкальными номерами, два клуба военно-исторической реконструкции, 10 писателей и поэтов из Мурманского отделения Союза писателей России, было проведено 13 мастер-классов и восемь экскурсий.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484455@egNews