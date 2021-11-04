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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.21 08:45

В День народного единства областные библиотеки ждут северян на тематических онлайн-мероприятиях

4 ноября Россия отметит День народного единства. В честь этого события областные библиотеки Кольского Заполярья подготовили обширную программу культурно-просветительских мероприятий для северян всех возрастов.

В праздничный день Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает читателей присоединиться к онлайн-мероприятиям. Посетители сайта могут принять участие в онлайн-мастер-классах по изготовлению праздничного магнитика и тематической аппликации, ответить на вопросы теста «День народного единства», узнать больше об истории праздника и о событиях Смутного времени, совершить медиаэкскурс и вспомнить, какие народы и народности проживают на территории нашей страны. Присоединиться к мероприятиям онлайн-программы можно на сайте библиотеки или в группе «ВКонтакте».

Мероприятия, посвященные Дню народного единства, будут проходить в Мурманской областной научной библиотеке до 7 ноября. В программе активностей, которые для северян подготовили специалисты библиотеки, онлайн-Росквиз по истории страны с вопросами на смекалку, логику и сообразительность, онлайн-обзор ресурсов из фонда Президентской библиотеки «Российское государство в конце XVI–начале XVII вв.», виртуальная выставка-портрет «Герои смутного времени» и просмотр тематического видеоролика «Смутное время». Кроме того, до конца недели на площадке библиотеки при строгом соблюдении противоэпидемических мер все желающие смогут ответить на вопросы онлайн-акции «Большой этнографический диктант». Познакомиться с более подробной информацией о мероприятиях областной «Научки» можно на сайте библиотеки, а также в группе «ВКонтакте».

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Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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Евгений
24.10.21 01:09
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