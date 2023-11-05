В День народного единства в Мурманской области прошла акция «Ночь искусств»

4 ноября вместе со всей страной Мурманская область присоединилась к акции «Ночь искусств». Центральными площадками в Кольском Заполярье по традиции выступили областные художественный и краеведческий музеи.

В художественном музее на всех трёх площадках и в краеведческом музее прошла культурно-просветительская акция «Ночь искусств», посвящённая Дню народного единства.

«Всероссийская акция «Ночь искусств» уже стала доброй традицией. Ежегодно её с нетерпением ждут тысячи людей по всему миру! Могу с полной уверенностью сказать, что сегодня каждый найдёт для себя на площадках музея что-то новое, занимательное и захватывающее, а также сможет получить истинное удовольствие от общения с прекрасным», – поприветствовал гостей события исполняющий обязанности министра культуры Тимур Давлетшин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ключевым мероприятием в Мурманском областном краеведческом музея стала автобусная экскурсия по Мурманску и окрестностям. Для гостей также подготовили тематические встречи, различные интерактивные площадки и тематические викторины.

Участников «Ночи искусств» в Мурманском областном художественном музее ждали разнообразные тематические мастер-классы и экскурсии, а также выступления камерного хора и местных музыкантов.

Фото: https://gov-murman.ru