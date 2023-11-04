В День народного единства в Военно-морском музее Северного флота пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств»

В День народного единства в Военно-морском музее Северного флота впервые пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная к этой дате.

В программе мероприятия выступления творческих коллективов: военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота, Драматического театра Северного флота, национальных культурных объединений Мурманской области и концерт автора проекта «Уличное пианино» мурманского музыканта Михаила Смедсена.

Представители клубов военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и «Мидгард» расскажут о предметах обмундирования, оружия и военном быте разных периодов истории.

Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Народ. Герои. Литература» проведёт литературную гостиную «Честь. Отвага. Мужество» в ходе которой посетители музея смогут встретиться и пообщаться с заполярными писателями и авторами Ильёй Виноградовым, Дмитрием Коржовым, Николаем Васильевым, Юрием Гутяном, Мариной Чистоноговой, Вячеславом Натальиным, Виктором Василенко, Георгием Корницовым и другими.

Особое внимание флотский музей уделит своим маленьким посетителям и гостям. Для них будет работать детская игровая комната с настольными играми, раскрасками, мультфильмами, а также будет проведена интеллектуально-познавательная игра «Только смелым покоряются моря» для детей 7+.

Также гостей музея ждут мастер-классы, квесты, викторины, интерактивные занятия и экскурсии.

4 ноября с 19.00 до 00.00 в Мурманске по адресу: ул. Торцева, 15 сотрудники Военно-морского музея Северного флота с радостью встретят всех желающих ознакомиться с историей флота и стать участниками увлекательнейшего мероприятия под названием «Ночь искусств». Вход бесплатный, уточняет пресс-служба СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483857@egNews