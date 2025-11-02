В День народного единства жители флотской столицы соберутся в городском парке

4 ноября в ЗАТО г. Североморск пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

В 11 часов на центральной аллее парка развернётся торговая ярмарка, а также фестиваль «Русская кухня». А с 12.30 стартует час скандинавской ходьбы, начнут работу интерактивные площадки и семейная игровая программа «Мы все одна семья».

Творческим подарком для жителей ЗАТО в этот праздничный день станет выступление коллективов ДК «Строитель», Центра досуга молодёжи и отдела семейного досуга п.г.т. Сафоново.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18872-den-narodnogo-edinstva-v-severomorske/