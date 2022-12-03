В День неизвестного солдата мурманчане почтили память павших защитников Отечества

Сегодня в Мурманске на территории Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания состоялся митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата.

Его участники почтили память павших защитников Отечества поэтическим выступлением и зажжением свечей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках мероприятия вниманию мурманчан были представлены показательные выступления по рукопашному бою от ребят из военно-патриотического клуба «Витязъ», а также экспозиции, посвящённые деятельности поисковых отрядов Мурмана и её основателям в Мурманской области — Льву Васильевичу Журину и Михаилу Григорьевичу Орешете.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23790&page=1