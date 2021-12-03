В День неизвестного солдата в Североморске прошёл митинг

3 декабря в День неизвестного солдата на Североморском воинском Мемориальном кладбище, рядом с часовней, воздвигнутой в память о павших воинах, состоялся митинг, посвящённый тем, кто погиб, защищая Родину, но, остался неизвестным. В митинге приняли участие кадеты Североморского кадетского корпуса, юнармейцы, военнослужащие Северного флота, волонтёры.

На митинге выступили помощник командующего Северным флотом по работе с ветеранами Геннадий Вязанкин, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. Они отметили вклад поисковых отрядов в розыски останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и офицеров Красной Армии, напомнили участникам митинга о героизме советских воинов, отстоявших свою Родину и долге ныне живущих помнить и совершенный ими подвиг, и тех, кто не вернулся с полей боев.

В каждой семье той страны, которая называлась СССР, помнят о тех, кто не вернулся с войны. К сожалению, сотни тысяч семей получили треугольники с фронта со словами «Пропал без вести». Это те, кто остался лежать в окопах, присыпанный землей от взрыва снарядов и мин, те, кто сгорел в танках и самолётах, кто ушёл под воду вместе с кораблями и подводными лодками. И сейчас, по прошествии десятилетий поисковики находят останки павших воинов.

На Североморском мемориальном кладбище также есть надгробия со словами «Неизвестный солдат». Здесь захоронены 244 советских воина, в том числе, Герои Советского Союза, иностранные моряки и летчики, воевавшие с фашистами бок о бок с советскими воинами. Всем им участники митинга отдали почести, вспоминая их бессмертный подвиг, выложив из горящих свечей фразу: «Мы помним».

В память о воинах, не вернувшихся с войны, была объявлена минута молчания.

Напомним, 3 декабря 1966 года в Александровском саду у стен Московского Кремля были захоронены останки солдата, погибшего под Москвой и покоившегося в братской могиле. Он пропал без вести, но не был забыт. Сегодня на его могиле горит Вечный Огонь, а солдаты Почётного караула несут вахту на посту №1. 4 ноября 2014 года Президент России подписал Указ с целью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига советских и российских воинов, погибших в ходе боевых действий на территории страны и за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11688-my-pomnim/