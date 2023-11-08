В день открытия международной выставки-форума «Россия» заполярные школьники приняли участие в просветительском марафоне «Знание.Первые»

В первый день работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стартовал федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание». Участниками события стали школьники из Мурманской области.

В течение трёх дней лекторы со всей страны, выдающиеся и известные люди делились знаниями с участниками форума. Марафон объединил шесть треков, первые буквы названий которых составляют слово «Россия»: «Знание.Родина», «Знание.Общество», «Знание.Сила», «Знание.Суверенитет», «Знание.Инновации» и «Знание.Я». В шести павильонах собрались около 15 тысяч молодых людей, в том числе ребята из Мурманской области. Анастасия Суровцева, Ярослав Пономарев, София Овчинникова, Антон Новолоцкий, Виктория Круглина, Михаил Еренко, Екатерина Паюсова, Егор Болдинов, Демид Ишкулов, Кирилл Мохов – отличники учёбы, призёры и победители различных олимпиад, неоднократно успешно участвовавшие в конкурсах исследовательских проектов.

«Общение с такими людьми, какие были нашими наставниками на форуме, очень вдохновляет и учит мечтать по-крупному! Спасибо за возможность посетить событие и профессиональный подход к организации поездки!», – поблагодарили участники организаторов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, до закрытия выставки 12 апреля 2024 года планируется направить в Москву ещё 500 школьников из Мурманской области.

Напомним, масштабное событие стартовало 4 ноября. С инициативой объединить на одной площадке ключевые достижения России выступил Президент страны Владимир Путин. На ВДНХ представлены стенды всех 89 регионов, в том числе и Мурманской области. Ознакомиться с режимом работы, узнать больше о событии и мероприятиях можно на официальном сайте выставки-форума «Россия».

Фото: https://gov-murman.ru