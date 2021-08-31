В день открытия ярмарку «На Севере – Учиться!» посетили более 1000 северян

В честь Дня знаний в центре города Мурманска по инициативе губернатора Андрея Чибиса заработала ярмарка «На Севере – учиться!». Торговые ряды по традиции расположились в пешеходной зоне улицы Воровского. Сегодня глава региона вместе с семьей посетил школьную ярмарку, осмотрел тематические площадки и пообщался с горожанами.

«Проведение ярмарок уже стало доброй традицией. В этот раз она посвящена началу учебного года. На одной площадке горожане и гости Мурманска могут купить канцтовары, вкусно поесть и просто приятно провести время», – сказал глава региона, выразив благодарность организатору ярмарки – АНО «Мурманконгресс», а также предпринимателям за активное участие и инициативы. – Так, например, наши предприниматели «Pelmen House» запускают в сентябре акцию, когда каждый ученик, который заработал пятёрку, может прийти к ним в кафе и, показав дневник, получить порцию пельменей. Сам сейчас только узнал и приятно порадовался. Очень хорошая мотивация для детей, чтобы хорошо учиться».

В ярмарочных домиках с 11 до 19 часов до 1 сентября включительно посетители могут приобрести букеты цветов, школьные принадлежности, настольные игры, сувениры, выпечку и товары местных производителей. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы подготовили тематические фотозоны, также гости ярмарки могут принять участие в мастер-классах – они проводятся и 31 августа каждый час с 15.00 до 18.00 – и отправить праздничную открытку родным и близким. Специальным подарком для северян станет двухчасовой концерт мурманской группы «Почтовая Служба Бангкока» и группы «Rock Privet» из Москвы. Начало в 16.00.