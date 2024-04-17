В День открытых дверей Мурманский арктический университет посетили около 400 будущих абитуриентов и их родителей

Гостями объединённого заполярного вуза стали жители Мурманска, Североморска, Колы, Полярного, Оленегорска, Мончегорска, Видяево и других населённых пунктов Мурманской области. Будущих абитуриентов приветствовала команда МАУ, а также министр образования и науки Диана Кузнецова.

На 15 площадках южного кампуса руководство университета, преподаватели, студенты и команда приёмной комиссии представили подробную информацию о правилах поступления, сроках и способах подачи документов, индивидуальных баллах, льготах, специальностях, стипендиях, общежитиях, внеучебной деятельности и обучении в военном учебном центре. Абитуриенты пообщались с представителями кафедр, факультетов и институтов, а ещё побывали в лабораториях и аудиториях МАУ.

Как рассказала начальник отдела профориентационной работы и организации приёма МАУ Виктория Пиксендеева, в этом году Мурманский арктический университет готов принять почти три тысячи первокурсников: на бюджетные места по программам высшего образования — 1128 человек, по программам среднего профессионального образования — 510 человек, на платной основе — минимум 1260.

«Текущая приёмная кампания не будет отличаться кардинально от предыдущего года. Уже вошли в привычный лексикон абитуриента слова «приоритет», «отдельная квота», «рейтинг» и «СуперСервис». Однако изменения всё же будут. И касаются они, прежде всего, расширения доступных функций «СуперсСервиса», например, «Поступление в вуз онлайн», которым пользуются всё больше и больше ребят», — поделилась Виктория Пиксендеева.

Она также отметила, что есть изменения в механизме целевой квоты: теперь взаимоотношения между потенциальным заказчиком и абитуриентом будут устанавливаться на платформе «Работа в России», где создаётся единый реестр заказчиков. Выпускники смогут выбрать интересующее направление и отправить заявку потенциальному работодателю. Получив электронное подтверждение, абитуриент становится участником целевого конкурса в университете. После зачисления — оформляется договор о целевом обучении.

Особое внимание — поступающим в рамках отдельной квоты, которой могут воспользоваться как сами участники специальной военной операции, так и их дети. Однако здесь необходимо помнить о подтверждающих документах.

«Мы приглашаем абитуриентов получить консультацию по различным трекам поступления уже сейчас в офисах приёмной комиссии в Мурманске: на просп. Кирова, 1 — офис №112 в корпусе «Л» и на ул. Егорова, 16 — офис №116. Также можно обратиться по телефону, электронной почте или в группе «ВКонтакте», — отметила Виктория Пиксендеева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, основной этап приёмной кампании этого года начнётся 20 июня — тогда будет открыт и приём онлайн-заявок через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале государственных услуг. О поступлении в МАУ можно узнать на сайте: priem.mauniver.ru и в группе университета «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru