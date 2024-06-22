В День памяти и скорби мурманчане зажгли свечи у памятника «Алёша»

В 4 часа утра 22 июня на территории мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялась акция «Свеча памяти». В ней приняли участие Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Думы Михаил Белошеев, представители правительства Мурманской области, командования Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, администрации областного центра, силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, северяне.

Напомним, на рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, наша страна потеряла в ней около 27 миллионов человек.

«В эти минуты 1941 года на нашу землю пришла страшная беда. Началась Великая Отечественная война, враг принес нам годы смерти, боли, страданий и потерь. Горели поселки, целые города, миллионы солдат гибли на фронте. Захватчики уничтожали стариков, женщин и детей, не щадили никого. Такая боль сломала многие народы, многие страны были оккупированы, кто-то перешел на сторону врага. Наша Родина не только не сдалась, мы дали отпор, освободив землю от фашистов. Именно поэтому мы будем помнить этот подвиг всегда. Мы, наши дети, дети наших детей. Во имя того, чтобы больше не страдали наши люди на нашей земле. И сегодня, воспитанные подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны, тех, кто был на фронте и тружеников тыла, наши бойцы вновь борются с фашизмом. Проявляют самые лучшие свои качества. В том числе ребята с Севера мужественно и храбро очищают мир от этой нечисти. Мы слышали голос Левитана, и мы говорим опять: враг будет разбит, победа будет за нами. И это действительно будет. Спасибо всем, кто сегодня, как и в те годы, все делает для нашей победы, помогая фронту. Поклон нашим бойцам, которые сейчас на передовой», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на митинге.

- 22 июня 1941 года. Эту печальную дату знает каждый житель нашей страны. Восемьдесят три года назад обычное воскресное утро стало поворотным в судьбах миллионов людей, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - В этот день мы вспоминаем своих земляков – защитников Заполярья. Тех, кто насмерть стоял за каждую пядь родной земли. Мы вспоминаем тружеников тыла, которые, не жалея сил работали для фронта, для Победы. Они приближали её долгих четыре года! Несмотря на ужас и страдания, дух сильного и единого народа был не сломлен. Свеча - символ памяти и надежды, символ глубокой благодарности всему поколению сороковых.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и зажгли «свечи памяти».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/234/2lrcetcwqbx89teo2mb0evwvqjaqdnd1.JPG