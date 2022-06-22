В День памяти и скорби, у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ровно в 4 часа утра северяне зажгли свечи в память о начале самой кровопролитной войны в истории, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней. Такие митинги проходят сегодня по все стране.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. В Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, наша страна потеряла около 27 миллионов человек.

Участниками митинга в Мурманске стали представители правительства Мурманской области, командования Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, северяне. Они почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню у могилы неизвестного солдата, а также зажгли «Свечи памяти».

«Для нашей Родины 22 июня стало днем испытания на прочность национального духа. Днём, показавшим сплочённость всех народов Советского Союза. Впереди были ещё долгие 1418 фронтовых дней. Но уже в этот, самый первый день, народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Память о тех грозных военных годах – как и неутихающая народная скорбь – навсегда останется в сердцах людей, живших вместе в единой стране. Людей, прошедших все тяготы страшной войны. Людей не просто выживших, но выстоявших и победивших», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Торжественно-траурные мероприятия в День памяти и скорби пройдут сегодня по всей Мурманской области, сообщает региональный комитет молодёжной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22812&page=1