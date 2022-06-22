За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%С 1 июля средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.22 12:40

В День памяти и скорби, у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ровно в 4 часа утра северяне зажгли свечи в память о начале самой кровопролитной войны в истории, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней. Такие митинги проходят сегодня по все стране.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. В Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, наша страна потеряла около 27 миллионов человек.

Участниками митинга в Мурманске стали представители правительства Мурманской области, командования Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, северяне. Они почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню у могилы неизвестного солдата, а также зажгли «Свечи памяти».

«Для нашей Родины 22 июня стало днем испытания на прочность национального духа. Днём, показавшим сплочённость всех народов Советского Союза. Впереди были ещё долгие 1418 фронтовых дней. Но уже в этот, самый первый день, народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Память о тех грозных военных годах – как и неутихающая народная скорбь – навсегда останется в сердцах людей, живших вместе в единой стране. Людей, прошедших все тяготы страшной войны. Людей не просто выживших, но выстоявших и победивших», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Торжественно-траурные мероприятия в День памяти и скорби пройдут сегодня по всей Мурманской области, сообщает региональный комитет молодёжной политики.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22812&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире16:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 16 серия (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За год средняя зарплата мурманчан выросла на 4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть перешли к снижению, а курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)С 1 июля средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика