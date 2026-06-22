В День памяти и скорби в Кольском Заполярье прошли памятные мероприятия

В них приняли участие региональные парламентарии.

Всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась в Мурманске и в ЗАТО Александровск, а также других муниципальных образованиях области.

- Особая страница летописи мужества написана здесь, на Кольской земле, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой на митинге у мемориального комплекса «Морская душа» в Полярном. - Сегодня мы с глубочайшим уважением вспоминаем подвиг пехотинцев и артиллеристов, лётчиков и моряков Северного флота, воинов Полярной дивизии, всех тех, кто стоял насмерть на сопках Заполярья, кто бил врага на земле, на море и в воздухе. Вечная им память!

В Мурманске у памятника воинам Полярной дивизии состоялся митинг, в котором принял участие депутат областной Думы Михаил Белошеев.

- В этот день 85 лет назад на нашу землю пришла самая страшная война в истории человечества, которая унесла миллионы жизней, оставила пепелища на месте городов и деревень, принесла неисчислимые страдания мирным жителям, - подчеркнул депутат. - Враг рассчитывал на быструю победу, но жестоко просчитался. Он столкнулся с невиданной силой духа и стойкостью советского народа, с его единением перед лицом опасности.

Северяне почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В Мурманске в День памяти и скорби аллея Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев стала площадкой для проведения торжественного митинга. С проникновенной речью к собравшимся обратилис: депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев, заместитель главы города Андрей Костин и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

В годы Великой Отечественной войны мурманчане, не щадя собственных жизней, героически обороняли советское Заполярье в невероятно тяжёлых условиях: и под шквальным огнём противника, и в суровые морозы. Благодаря подвигу воинов Полярной дивизии враг не смог продвинуться к стратегически важному порту и железной дороге, от которых зависела судьба страны.

К памятному мероприятию присоединились участники патриотического автопробега, прошедшего в рамках акции «Огонь памяти». Участники доставили священную частицу Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища в Североморск и возложили на воду в месте героической гибели сторожевого корабля «Туман» 10 августа 1941 года.

В завершение митинга подножия памятника воинам Полярной дивизии мурманчане свечами выложили число «1418», символизирующее количество дней войны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34527/