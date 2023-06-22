В День памяти и скорби, в Мурманске у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг

В 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. В Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, наша страна потеряла около 27 миллионов человек.

Участниками мероприятия в столице нашего региона стали представители правительства Мурманской области, командования Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, силовых структур, молодёжных и патриотических объединений, северяне. Они почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню у могилы неизвестного солдата, а также зажгли «Свечи памяти».

«Каждый раз в 4 утра мы собираемся здесь, чтобы в этот День памяти и скорби ещё раз вспомнить тех, благодаря кому мы сегодня живём, благодаря кому сегодня наша страна свободна и активно развивается. Наш народ заплатил страшную цену за эту победу, мы потеряли 27 миллионов человек. Даже сложно представить, ведь эти люди жили своими планами, своими мечтами и надеждами, но отдали свои жизни ради победы. И тем больнее осознавать, что сегодня опять наши парни, наш народ бьётся с неонацистами. Это ещё больнее сегодня, и в этот день мы чтим память, кто ценой своей жизни даровал нам право на жизнь, чтим тех, кто не вернулся с полей сражений в рамках специальной военной операции. Сегодня мы поддерживаем ребят, которые защищают интересы нашей страны на СВО. И мы точно знаем, что в очередной раз победа будет за нами!», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на митинге.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой, котрый принимал участие в митинге, скакзал:

– 82 года назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Она перевернула судьбы миллионов людей, горем и слезами пришла в каждую советскую семью. Память о подвиге наших защитников, тружеников тыла священна, и любые попытки исказить нашу историю не останутся безнаказанными. Во все времена враг будет бессилен против людей, которые свято хранят память о своих героях, кто готов отдать жизнь за свою землю и своих потомков. И сегодня вновь требуется вся наша стойкость и вера в торжество справедливости, единство народа в борьбе за независимость и свободный выбор своего будущего! Мы низко склоняем головы перед всеми, кто погиб за нашу Отчизну!

Фото: https://gov-murman.ru