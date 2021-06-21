В День памяти и скорби в Мурманской области пройдёт акция «Свеча памяти» с учётом вводимых ограничений из-за угрозы распространения коронавируса

22 июня, в День памяти и скорби, Мурманская область присоединится к акции «Свеча памяти». Мероприятия пройдут с учётом вводимых ограничений по количеству участников из-за угрозы распространения коронавируса. На соблюдение новых ограничительных мер обратил внимание глав муниципальных образований губернатор Андрей Чибис.

«22 июня пройдёт акция «Свеча памяти» – мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой Отечественной войны. В знак памяти о подвигах наших предков северяне вместе со всей страной зажгут свечи. С учетом новых ограничений акцию проведём с минимальным составом участников», – подчеркнул глава области.

Андрей Чибис также поблагодарил неравнодушных земляков за поддержку международной акции «Сад памяти». Только за минувшую субботу в Мончегорске высажено несколько тысяч сеянцев сосны в память о героях, защищавших Родину. Всего в 2020 году в рамках памятного мероприятия северяне посадили более 12 тысяч деревьев и кустарников, сообщает региональное Министерство информационной политики.