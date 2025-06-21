В День памяти и скорби жители Мурманской области примут активное участие в акции «Свеча памяти»На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2
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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.25 13:00

В День памяти и скорби жители Мурманской области примут активное участие в акции «Свеча памяти»

Ко Дню памяти и скорби «Единая Россия» проводит памятные акции по всей стране и за рубежом. Самыми масштабными из них стали «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Акции традиционно организуют вместе с «Волонтёрами Победы» и «Молодой Гвардией Единой России».

Основные мероприятия пройдут в ночь с 21 на 22 июня. «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» пройдут на более чем 2 тысячах площадок. Среди подтвердивших участие государств — Франция, Нидерланды, Ливан, Южная Осетия, Мексика, Узбекистан, Турция, Перу и другие.

В этом году при поддержке «Единой России» появится свыше 220 огненных инсталляций. Центральной площадкой, где зажжётся огненная картина войны, по традиции станет Музей Победы в Москве. Там вечером 21 июня из тысяч свечей выложат силуэт скульптуры «Родина-мать зовёт» — символа Года защитника Отечества.

«22 июня — одна из самых трагических дат для нашей страны, День памяти и скорби. Эта акция – напоминание о цене Победы в Великой Отечественной войне, о том, как велик народ, способный отдать такую цену за своё будущее и будущее всего мира. Россию не сломить, победа всегда будет за нами», — отметила руководитель регионального исполнительного комитета Елена Сидорова.

В Мурманске на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны») 22 июня в 4.00 состоится митинг в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие традиционно проводится в День памяти и скорби, в нём примут участие и ветераны СВО – участники программы «Герои Севера».

В ЗАТО г. Североморск 22 июня пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби. В 4.00 у подножия памятника «Героям-североморцам - защитникам Советского Заполярья» на Приморской площади будет зажжён Огонь памяти и пройдёт памятный митинг. А в 4.20 на военно-мемориальном кладбище состоится акция «Свеча памяти»: участники возложат цветы к часовне и зажгут лампады.

Североморский музейно-выставочный зал приглашает 22 июня на пешую экскурсию «Мужество, одетое в гранит». Она пройдёт по площади Мужества, где расположены памятники периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Участники мероприятия узнают историю боевого самолёта «ИЛ-4», подводной лодки «К-21», торпедного катера «ТКА-12», памятника «В честь мужества и героизма североморцев и во славу Российского флота», а также памятника североморцам, не вернувшимся с войны - бронемашины, участвовавшей в боевых действиях на Северном Кавказе. Начало в 15.00. Предварительная запись и справки по телефону 8 (81537) 4-28-92. Сбор у музея истории города и флота (ул. Сафонова, 15) в 14.45.

В Апатитах 22 июня в 4.00 состоится акция «Свеча памяти», посвящённая началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи в знак памяти о миллионах жертв той страшной войны.

Сбор и построение участников акции состоится в 3.45 на площади у Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской (ул. Ленина, 40). Жители города зажгут свечи в память об этой страшной трагедии и пройдут с ними по улице Ленина до памятного знака «Землякам погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны». После шествия состоится минута молчания. Участники акции возложат цветы и свечи к памятному знаку. А в 12.00 состоится возложение цветов к памятному знаку «Землякам погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны».

В Мончегорске 22 июня в День памяти и скорби МП «СОПКИ» (г. Мончегорск, просп. Ленина, 11) состоится акция «Свеча памяти».

В ЗАТО город Заозерск 22 июня в 12.00 на территории воинского захоронения «Братская могила погибших советских воинов 1941-1944 гг.» состоятся торжественно-траурный митинг и акция «Свеча памяти», приуроченные ко Дню памяти и скорби.

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