О братьях наши меньших: хомяковые крысы меняют представление о грызунах, а кошка из Великобритании может получить медаль герояВ День Победы центр Мурманска освободят от транспортных средств
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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 10:00

В День Победы центр Мурманска освободят от транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1595 будут освобождены от транспортных средств:

— ул. Ленинградская - от ул. Воровского до дома № 5 по ул. Коминтерна - 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Ленинградская - ул. Воровского до ул. Профсоюзов - 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Пушкинская - ул. Профсоюзов до ул. Воровского - 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Воровского - просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Воровского - просп. Ленина до ул. Коминтерна - 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Профсоюзов - ул. Софьи Перовской до ул. Коминтерна - 00 до 21 часа 9 мая;

— просп. Ленина - ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта - 00 до 15 часов 9 мая;

— ул. Карла Либкнехта с 00 до 15 часов 9 мая;

— разворотное кольцо общественного транспорта в районе АЗС 7 ПАО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (ул. Коминтерна, 1) - с 00 до 13 часов 9 мая;

— проезд и парковка к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» - с 00 до 21 часа 9 мая;

— ул. Александрова - просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев - 00 до 15 часов 9 мая;

— ул. Челюскинцев - ул. Карла Либкнехта до просп. Героев-североморцев - 00 до 13 часов 9 мая;

— просп. Героев-североморцев - ул. Челюскинцев до ул. Александрова - 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Дзержинского - ул. Коммуны до дома № 9А по ул. Дзержинского - 00 до 13 часов 9 мая;

— пер. Пионерский - просп. Ленина до ул. Самойловой - 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Капитана Егорова - ул. Самойловой до дома № 13 по ул. Капитана Егорова - 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Академика Книповича - ул. Шмидта до ул. Капитана Буркова - 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Комсомольская - ул. Самойловой до дома № 13 по ул. Воровского - 00 до 13 часов 9 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца и общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам:

— по ул. Профсоюзов - ул. Софьи Перовской до ул. Ленинградской - 6 до 8 часов 9 мая;

— по проезду к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» с 6 до 8 часов 9 мая;

— по ул. Александрова - просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев - 6 до 8 часов 9 мая.

Также будет запрещено движение всех видов транспортных средств:

— по ул. Ленинградской - ул. Воровского до дома № 5 по ул. Коминтерна - 00 до 21 часа 9 мая;

— по ул. Ленинградской - ул. Воровского до ул. Профсоюзов - 00 до 21 часа 9 мая;

— по просп. Ленина - ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Профсоюзов - ул. Софьи Перовской до ул. Ленинградской - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Пушкинской - ул. Профсоюзов до ул. Воровского - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Воровского - просп. Ленина до ул. Коминтерна - 8 до 21 часа 9 мая;

— по ул. Воровского - просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - 8 до 21 часа 9 мая;

— по проезду и парковке к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» с 8 до 15 часов 9 мая;

— по ул. Дзержинского - ул. Коммуны до дома № 9А по ул. Дзержинского - 8 до 13 часов 9 мая;

— по пер. Пионерскому - просп. Ленина до ул. Самойловой - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Капитана Егорова - ул. Самойловой до дома № 13 по ул. Капитана Егорова - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Комсомольской - ул. Самойловой до дома № 13 по ул. Воровского - 8 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Александрова - просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев, 8 до 15 часов 9 мая;

— по просп. Ленина - ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта, ул. Карла Либкнехта, ул. Челюскинцев - ул. Карла Либкнехта до просп. Героев-североморцев, просп. Героев-североморцев - ул. Челюскинцев до ул. Александрова - 10 часов до окончания праздничного шествия.

Движение транспортных средств будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги.

Кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспортных средств:

— на время проведения 63-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова, и XXVIII легкоатлетического Пробега Мира по маршруту: просп. Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) — ул. Карла Маркса — ул. Капитана Буркова — ул. Академика Книповича — просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) - с 11 часов 30 минут до 13 часов 9 мая.

— на время проведения праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижнеростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев — автоподъезд к городу Североморску - с 7 до 12 часов 9 мая.

Движение транспортных средств будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги.

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