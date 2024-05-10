В День Победы на городской площади Заозерска состоялась выставка военной техники

9 мая в ЗАТО город Заозерск прошли праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

На городской площади для заозерчан развернулась выставка военной техники, предоставленной войсковыми частями, строевые песни спели юнармейцы, школьники и воспитанники детского сада «Сказка».

Также все присутствующие смогли приняли участие в акциях «Вальс Победы», «Георгиевская ленточка», «Письма с фронта», посмотреть праздничный концерт и отведать солдатской каши.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Заозерск, праздничные мероприятия прошли на главной площади, благоустроенной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» инициированного президентом Владимиром Путиным.

В День Победы ежегодно заозерчане собираются у мемориала на территории воинского захоронения «Братская могила погибшим советским воинам 1941-1945 год», чтобы вспомнить грозные годы войны и почтить память павших воинов.

На митинге присутствовали глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, командир 11-й дивизии подводных лодок контр-адмирал Павел Булгаков, руководители муниципальных предприятий, военнослужащие, сотрудники силовых и правоохранительных органов, волонтеры, юнармейцы, школьники, семьи с детьми.

Почётной гостьей стала ветеран Великой Отечественной войны Наталья Стефановна Горбатюк, которая каждый год принимает участие в торжественном мероприятии.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457268002%2Fwall-171749274_3535