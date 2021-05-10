В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»

В ней приняли участие воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту, работники градообразующего предприятия, а также все желавшие мурманчане и гости города. Лейтмотивом события стала мелодия «Случайного вальса» - одна из самых лиричных песен Великой Отечественной войны, созданная поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фрадкиным в 1943 году. В композиции описаны чувства, навеянные мимолетными встречами на дорогах войны и мечты о мирной, счастливой жизни. 9 мая 2021 года «Случайный вальс» вновь звучал в центре Мурманска, а пары кружились под его чистые звуки. Площадь перед Морским вокзалом была специально украшена специалистами АО «ММТП», а члены Волонтерского отряда предприятия дарили гостям праздничную атрибутику.

«Мы организовали «Случайный вальс» в знак уважения к поколению победителей. К тем, кто смог пронести свои мечты и надежды сквозь годы Великой Отечественной войны, а после – воплотить их в мирной жизни», - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Символично, что акция проходила под «Парусами мечты» - памятником, который был создан по инициативе мурманских портовиков. Он тоже является символом и выражением надежд и устремлений, которые объединяют поколения людей сквозь годы и расстояния.

«Нам очень понравилась та атмосфера, которая создана на акции, посвященной нашим предкам, тому, что они сделали в те годы. Установление долго мира, который мы можем себе позволить, - это их заслуга. Поздравляю всех участников и организаторов акции с днем Великой Победы и желаю мирного неба над головой!», - сказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, обращаясь к собравшимся.

«Одна из главных целей обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны состояла в том, чтобы обеспечить работу порта. Эта задача была решена. Тем самым был сделан большой вклад в Великую Победу. И очень здорово, что градообразующее предприятие Мурманский морской торговый порт хранит эти традиции, эту память. Здорово, что порт организовал это событие. Огромное за это спасибо! Поздравляю всех с праздником – с днем Великой Победы!», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приветствую мурманчан.

В завершение акции генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов вручил воспитанникам мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту и её директору Светлане Стоборовой подарки от старейшего предприятия Мурманска. В том числе - уникальную книгу «Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт», содержащую воспоминания и рассказ о человеке, благодаря которому было определено место строительства порта, а позже рядом с ним 105 лет назад возник Мурманск. Торжественная церемония прошла на аллее перед бюстом Валериана Евгеньевича Ляхницкого.

Видеосъёмка и монтаж Сергея ПАШКОВА.