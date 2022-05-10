Мурманская область. Арктика (16+)10.05.22 12:00
В День Победы по улицам Мурманска прошла традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова
В забеге приняли участие представители высших и средних учебных заведений, общеобразовательных школ, детских садов, городских спортивных клубов и другие неравнодушные к спорту северяне.
Помимо эстафеты в центре Мурманска прошли и другие спортивные мероприятия. Зрители стали свидетелями состязаний по роллер-спорту, и силовому экстриму, а представители гиревого спорта провели традиционную акцию «Рекорд Победы».
По окончанию спортивной программы состоялась церемония награждения. Победители и призеры получили кубки и дипломы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22319&page=1
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