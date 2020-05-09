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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.20 16:00

В День Победы северяне отдавали почести героям Великой Отечественной войны

В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации празднование 9 мая проходило без масштабного военного парада, памятных шествий и торжественного митинга в честь 75-летия Победы. Все массовые торжества перенесены на осень. Сегодня большинство мероприятий в Мурманской области проходили в онлайн-формате.

Утром возле мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» при ограниченном количестве участников состоялась церемония возложения цветов и венков. Губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и другие официальные лица у мурманского Алёши отдали дань уважения подвигу советского народа и почтили память павших героев минутой молчания.

«В этот праздничный день важно соблюдать введенные ограничительные меры, но нам ничто не помешает чтить и помнить героев, защищавших нашу землю. Сегодня патриотические мероприятия пройдут в онлайн-формате, но мы обязательно масштабно отпразднуем 75-ю годовщину Великой Победы уже этой осенью. Я поздравляю всех северян с 9 мая, низкий поклон ветеранам», – сказал губернатор.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что на Севере цена Победы была очень высока: «Исход битвы за будущее наших детей и внуков, за великую страну, решили они - известные и безымянные герои. Вечная им слава! Наш долг перед ними – неизмерим».

Сегодня в день 75-летия Великой Победы депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации заполярной столицы Евгений Никора возложили цветы к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Сегодня же в небе над городом-героем Мурманском пролетели военные самолёты и вертолёты. Воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В демонстрационном пролёте приняли участие 17 единиц авиатехники – самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота. Они прошли с запада на восток на высоте 200 метров над мурманским Алёшей – мемориалом «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Первой пролетела группа вертолётов Ка-27 и Ми-8. За ними – самолёты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м. В середине строя прошли учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Замкнули воздушный строй бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Управлять самолётами и вертолётами, участвовавшими в воздушном параде в небе Кольского Заполярья, было доверено лучшим представителям лётного состава, чьи деды и прадеды внесли личный вклад в Великую Победу.

В честь 9 мая во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходят патриотические акции, конкурсы, выставки и флешмобы.

Сегодня всех северян приглашают присоединиться к патриотической акции «Поём двором» – в 19 часов после всероссийской Минуты молчания открыть окна или выйти на балконы и всем вместе исполнить известную песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова «День Победы».

Сегодня также есть возможность принять участие в «Параде у окна». Сделанные фотографии с атрибутами праздника – флагами и шарами – необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #НаПараде и #ПарадуОкна.

Наблюдать за народным шествием «Бессмертного полка» северяне могут в сети Интернет на официальном портале проекта.

Кроме того, продолжается конкурс #окновпобеду, старт которого был анонсирован главой региона Андреем Чибисом. Более 500 северян уже украсили окна к 9 мая и разместили фото в соцсетях с хештегами #окновпобеду51 и #НаСевереЖить. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Победители получат толстовки с символикой Дня Победы.

Ознакомиться с подробной программой праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, посмотреть уникальные фотодокументы и видеохроники, прослушать радиоспектакль о том, как жили на Севере в военные годы, можно на сайте «Мурманск – Победа».

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