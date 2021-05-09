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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.21 18:00

В День Победы у мурманского Алёши состоялся митинг памяти

В Мурманске у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню Великой Победы.

Несмотря на то, что шествие Бессмертного полка в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой перенесено на конец июня, многие горожане принесли к памятнику солдату-защитнику – мурманскому Алёше – портреты своих предков, сражавшихся с фашизмом.

Для ветеранов у Вечного огня были поставлены скамейки, для защиты от холода подготовлены пледы. О пожилых людях заботились волонтёры.

«Напомню, что у фашистов был план за три дня взять Мурманск. Они даже распечатали приглашения на банкет в гостинице «Арктика». Но на три года остановились в том месте, которое сегодня зовётся Долиной Славы, а в те годы было Долиной Смерти. Север не сдался. Наша задача – помнить всегда, какой ценой досталась нам эта Победа, и быть достойными тех, кто защитил Заполярье, советскую землю, Россию от фашистского натиска. Слава героям – защитникам Заполярья!» - сказал губернатор Андрей Чибис, выступая перед мурманчанами.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил большое число людей, пришедших в праздничный день к святому для любого мурманчанина месту.

«Когда встаёт вопрос свободы Отечества, на его защиту встают не только воины – встаёт народ. Вот это качество нашего народа – готовность к защите Родины – самая наша высокая духовная ценность. Мы должны быть достойны памяти предков, не позволять переписывать историю, сохранить и передать память нашим детям. Чтобы Россия оставалась великим независимым государством», - подчеркнул адмирал Моисеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции в память о погибших фронтовиках и тружениках тыла ударами метронома была отмечена минута молчания. Ровно в полдень с площадки у мемориала прозвучал одиночный артиллерийский Выстрел Памяти. Затем гудками сирен отдал почести павшим бойцам Мурманский торговый порт.

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Завершился митинг воздушным парадом – над Зелёным мысом в строю пролетели боевые самолёты и вертолёты.

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29.04.21 14:54
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Илья Александрович П.
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