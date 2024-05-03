В День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая троллейбусные маршруты №№3, 4, 6, 10 и автобусные маршруты №№10А, 18, 33Р, 3т, 4т будут работать по специальному расписанию. Остальные маршруты — по воскресному расписанию.

Во время проведения праздничных мероприятий автобусные маршруты №№1, 5 будут следовать по Восточному микрорайону до ул. Карла Маркса в обоих направлениях.

Автобусный маршрут №10А будет работать через Восточный микрорайон в обоих направлениях.

На период шествия (с 10 часов) маршруты №№1, 5, 10А будут работать через ул. Алексея Хлобыстова, ул. Свердлова, Восточный микрорайон, ул. Карла Маркса, ул. Полярные Зори. Маршрут №5 продолжит движение по ул. Академика Книповича, а маршруты №№1, 10а по просп. Ленина и просп. Кольскому.

Также вводятся дополнительные рейсы:

Троллейбусный маршрут №3 от ост. Завод Севморпуть в 09:26.

Автобусный маршрут №18 от ост. Саши Ковалева до ост. ул. Ленинградская в 9.01, 9.09.

С 8 часов до открытия движения по проспекту Ленина:

— троллейбусный маршрут №3 будет работать по ул. Академика Книповича, ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Радищева до ул. Карла Маркса (конечная остановка троллейбусного маршрута №10);

— троллейбусный маршрут №4 — по ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Генерала Щербакова до ул. Ленинградская в период шествия;

— троллейбусный маршрут №6 — по ул. Академика Книповича, ул. Шмидта в обоих направлениях и от ул. Героев Рыбачьего до ул. Ленинградская;

— автобусный маршрут №4Т — до ул. Карла Либкнехта (конечная остановка троллейбусного маршрута №6) в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №18 — по ул. Академика Книповича, ул. Шмидта, ул. Карла Маркса в обоих направлениях, ул. Академика Книповича, ул. Полярные зори, Восточный микрорайон в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №33Р — через Восточный микрорайон и улицу Полярные Зори в обоих направлениях;

— автобусный маршрут №3Т — по привычному пути по праздничному расписанию.

Автобусные маршруты №№1, 5, 19, 24, 27, 30, 6Т, 7Т будут работать по воскресному расписанию.

Автобусные маршруты №№11, 25, 29 9 мая работать не будут.

Кроме того, 10 и 12 мая троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по расписанию «воскресенье», а 11 мая — по расписанию «суббота».

Ознакомиться с действующими маршрутами и их расписанием движения можно на сайте.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27276&page=1