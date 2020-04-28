В День Победы в Мурманске состоится парад, но в небе

Самолёты и вертолёты из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота пролетят над Мурманском 9 мая в честь 75-летия Победы.

Как сообщает пресс-служба СФ, 17 летательных аппаратов из всех авиационных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота примут участие в демонстрационном пролете, посвященном 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, над городом-героем Мурманском 9 мая во время церемонии возложения цветов и венков к памятнику Защитникам советского Заполярья.

На флоте уточнили, что самолёты и вертолёты пройдут на высоте 200 метров группами и поодиночке с запада на восток над мемориальным комплексом с соблюдением условий безопасности.

В демонстрационном пролёте примут участие вертолёты Ка-27 и Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24М, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. Самым большим участником пролёта станет дальний противолодочный самолёт Ту-142М.