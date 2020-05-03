В День Победы в Мурманской области состоится акция «Поём двором»

К 75-летию Великой Победы Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова объявил акцию «Поём двором». 9 мая в 19 часов после всероссийской Минуты молчания северянам предлагают открыть свои окна или выйти на балконы и всем вместе исполнить песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова «День Победы». Трансляция акции будет организована в группе проекта.

Активные северяне также приглашаются к участию в проведении акции – всем, кто готов организовать соседей или провести видеосъемку, предлагают подать заявки в сообщениях в официальной группе областного Дворца культуры имени Кирова или по адресу электронной почты odk_kirova@mail.ru.

Акция проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области, Общероссийского народного фронта и команды «Молодежка ОНФ».