В День Победы ветеранам Мурманска вручены подарки
265 ветеранов города‑героя получили памятные подарки в знак глубокой благодарности мурманчан за вклад в великую Победу и восстановление страны.
Как сообщает администрация города-героя Мурманска, поздравления на дому получили: 6 участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, супруги умерших инвалидов Великой Отечественной войны, труженики тыла — все те, кто прошёл через тяжелейшие испытания военного времени.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32422&page=1