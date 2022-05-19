В День полярника ледостойкая платформа «Северный полюс» выйдет на ходовые испытания

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», которая строится на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, выйдет на ходовые испытания 21 мая, в День полярника. Об этом рассказал в среду директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров.

«Платформа в настоящий момент достраивается на «Адмиралтейских верфях». Был на заводе, смотрели, как всё идёт - всё пока что по плану идёт, всё хорошо. В сентябре мы должны выйти в первый рейс. Ну и с божьей помощью, думаю, в субботу выйдем на ходовые испытания платформы, именно в День полярника», - сказал он на пленарном заседании X научно-практической конференции «Полярные чтения» в Петербурге.

Как пишет ТАСС, ранее в Минприроды РФ сообщали, что судно встанет под флаг в Петербурге в июле. Далее платформа отправится в Мурманск, откуда выйдет в первую экспедицию в сентябре.

Водоизмещение «Северного полюса» составляет более 10 тысяч тонн, максимальная автономность работы станции по запасам провизии составляет один год, по запасам топлива - два года. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах. Научно-исследовательский штат «Северного полюса» - 34 человека.

Фото: https://smotrim.ru/video/2251800