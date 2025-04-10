В День полярника в Санкт-Петербурге состоится конференция «POLAR 2025»

21 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится III Международная научно-деловая конференция «POLAR». На одной площадке соберутся более 300 учёных, представителей федеральных и региональных органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций, специализирующихся на работе в Арктике. Ключевой линией дискуссий конференции станет тема адаптации к будущим климатическим изменениям.

Освоение Арктической зоны России и активизация навигации на трассе Северного морского пути являются стратегически значимыми государственными задачами. Реализация новых глобальных проектов в полярных широтах невозможна без тщательного анализа рисков, консолидации усилий, системного подхода и оптимизации всех процессов. Для устойчивого развития Арктического региона в условиях меняющегося климата важно обратить особое внимание на выработку адаптационных мероприятий, направленных на повышение эффективности экономических, производственных и социальных систем, сообщает пресс-служба ААНИИ.

В ходе конференции «POLAR 2025» эксперты обсудят перспективные возможности для экономического роста Арктической зоны РФ, логистический потенциал Северного морского транспортного коридора и современные требования к судам ледового класса, проекты сохранения хрупкой экосистемы региона в условиях активизации хозяйственной деятельности в Арктике.

Организатором ежегодной научно-деловой конференции «POLAR» выступает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. К участию в мероприятии приглашены представители Министерства природных ресурсов РФ, «Росгидромета», Морской коллегии РФ, правительства Санкт-Петербурга, ГК «Росатом», Объединенной судостроительной корпорации, «НГ-Энергия» и других организаций. К дискуссии подключатся эксперты из Бразилии, Китая, Индии, Белоруссии, ЮАР и других стран.